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Бойовики посилили обстріли на Донбасі, поранений військовий

Новини » Надзвичайні події     17.06.2020 - 07:12
Бойовики посилили обстріли на Донбасі, поранений військовий
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Окупанти використовували заборонене Мінськом озброєння

Протягом минулої доби збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Бойовики використовували заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи, міномети та озброєння БМП

Про це повідомили у прес-центрі штабу операції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу Новозванівки ворог обстрілював позиції Об’єднаних сил, використовуючи артилерійські системи 122-го калібру. Свою артилерію окупанти розмістили на західній околиці Алмазного, неподалік житлових кварталів цивільних мешканців.

Біля Кримського російські окупанти два рази порушили режим припинення вогню застосувавши мінометів калібру 120 мм та озброєння бойових машин піхоти. Біля Новоолександрівки противник задіяв 82 мм міномети, а поруч з Оріховим – автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" по оборонцях Авдіївки збройні формування РФ два рази вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Українських захисників Мар’їнки ворог обстріляв з великокаліберних кулеметів та снайперської зброї.

Поблизу Пищевика загарбник застосував міномети 82-го калібру, станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Внаслідок ворожих обстрілів один наш захисник отримав бойове травмування.

Від початку поточної доби російські збройні формування два рази порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських військових немає.

Раніше повідомлялося, що 16 червня бойовики стріляли поблизу Оріхового та Золотого-5.

РБК-Україна писало, що на Донбасі 15 червня поранені четверо українських військових.

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Автор: Инна Собора

Теги Новини України Донбасобстрел
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