Боевики усилили обстрелы, 13 нарушений за сутки: один боец получил ранение

Российские наемники усилили обстрелы на Донбассе , в том числе и с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями. В результате этих обстрелов 16 ноября один боец получил ранение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

За прошедшие сутки, 16 ноября, боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня и 6 раз использовали вооружение, запрещенное Минском.

В районе Марьинки они вели огонь из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов.

Район Причепиловки оккупанты обстреляли дважды, используя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

В сторону Новотошковского также враг дважды открывал огонь, применяя при этом гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Недалеко от Травневого противник обстрелял наши позиции из автоматических станковых гранатометов.

В районе Новоалександровки вражеские войска вели огонь из минометов 120-го калибра

Возле Новозвановки наши войска дважды попали под обстрел из артиллерии 122-го калибра, минометов 82-го калибра, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В сторону Муратово оккупанты вели огонь из артиллерии 152-го калибра.

Возле Попасной обстрел производился из минометов 82-го калибра и ручных противотанковых гранатометов. А в направлении Песков - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Также в Луганской области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

"Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - уточнили в ООС.

Также по состоянию на сегодняшнее утро боевики обстреляли Невельское из минометов 120-го калибра, которые запрещены минскими договоренностями. В результате этого обстрела наши бойцы не пострадали.

В ООС отмечают, что наши воины открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.