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Боевики обстреляли из минометов Марьинку: разрушен жилой дом и прилегающая территория

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Донбасс, Вторник 16 ноября 2021 19:59
Боевики обстреляли из минометов Марьинку: разрушен жилой дом и прилегающая территория Фото: боевики обстреляли из минометов Марьинку (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Утром 16 ноября пророссийские боевики обстреляли из минометов населенный пункт Марьинка Донецкой области. Разрушен жилой дом и прилегающая территория.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

В штабе ООС отметили, что 16 ноября обстрел Марьинки велся в период с 07:50 до 08:20. Боевики выпустили по населенному пункту 13 мин калибра 82 мм.

Отмечается, что огонь велся со стороны населенного пункта Трудовское. В результате обстрела разрушен жилой дом и прилегающая территория.

"Расстояние зоны попаданий от фактической линии разграничения сторон составляет около 600 метров, что свидетельствует об умышленном обстреле вооруженными формированиями РФ жилой застройки", - подчеркнули в ООС.

Военные добавили, что интенсивность обстрелов населенных пунктов на Донбассе последнее время выросла. Так, в сентябре боевики 7 раз открывали огонь по домам мирных жителей, в октябре - 9, с начала ноября - 8.

Фото: боевики обстреляли из минометов Марьинку (facebook.com/pressjfo.news)

Напомним, с начала суток 16 ноября пророссийские боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов ранение получил украинский военный.

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