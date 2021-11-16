На Донбассе в результате обстрела получил ранения военный

Вооруженные формирования Российской Федерации с начала суток 16 ноября девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, четыре из которых с использованием запрещенного вооружения. В результате вражеских обстрелов один украинский военный получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС .

Так, один из вражеских обстрелов был зафиксирован в направлении Марьинки. Оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.

У Причепиловки российские наемники совершили обстрел из стрелкового оружия.

Кроме того, в сторону Новотошковского оккупационные войска трижды открывали огонь, применяя артиллерию калибра 152 мм, гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Недалеко от Травневого боевики обстреляли украинские позиции из автоматических станковых гранатометов.

В районе Новоалександровки пророссийские войска вели огонь из минометов калибра 120 мм.

В то же время позиции ООС возле Новозвановки попали под вражеский обстрел из артиллерии калибра 122 мм.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет беспилотника типа "Орлан-10" с пересечением линии столкновения.

"В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воина оказана к медицинской помощи и эвакуирована в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное", - говорится в сообщении.

В штабе добавили, что украинские военные открывали ответный огонь и заставили оккупационные войска прекратить обстрелы.