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ОБСЕ обнаружила десятки танков на оккупированной территории

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Украина, Среда 17 ноября 2021 03:40
ОБСЕ обнаружила десятки танков на оккупированной территории Фото: ОБСЕ обнаружила десятки танков на оккупированной территории (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировала военную технику на оккупированной территории Донбасса. На этот раз боевики разместили десятки танков в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ за 16 ноября.

За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения ОБСЕ зафиксировала 30 танков и гаубицу на полигоне около н. п. Покровка Донецкой области.

Среди них 13 танков типа Т-72, 7 танков Т-64, 10 танков неустановленного типа и одна самоходная гаубица "Гвоздика" 122-го калибра. Технику заметил беспилотник дальнего радиуса действия.

Также ОБСЕ отмечает признаки военного присутствия и присутствия военного типа в зоне безопасности. На территории объекта в жилом районе н. п. Безыменное (Донецкая область) беспилотник ОБСЕ заметил 2 ББМ неустановленного типа одну радиорелейную.

Напомним, что раньше наблюдатели ОБСЕ сообщили о десятках единиц военной техники на оккупированной территории Донбассе. Речь шла о танках, "Градах", минометах, гаубицах и пушках, которые разместили оккупанты в Луганской и Донецкой области.

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