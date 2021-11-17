ОБСЕ обнаружила десятки танков на оккупированной территории

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировала военную технику на оккупированной территории Донбасса. На этот раз боевики разместили десятки танков в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ за 16 ноября.

За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения ОБСЕ зафиксировала 30 танков и гаубицу на полигоне около н. п. Покровка Донецкой области. Среди них 13 танков типа Т-72, 7 танков Т-64, 10 танков неустановленного типа и одна самоходная гаубица "Гвоздика" 122-го калибра. Технику заметил беспилотник дальнего радиуса действия. Также ОБСЕ отмечает признаки военного присутствия и присутствия военного типа в зоне безопасности. На территории объекта в жилом районе н. п. Безыменное (Донецкая область) беспилотник ОБСЕ заметил 2 ББМ неустановленного типа одну радиорелейную.