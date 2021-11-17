Бойовики посилили обстріли, 13 порушень за добу: один боєць отримав поранення

Російські найманці посилили обстріли на Донбасі , в тому числі із застосуванням озброєння, забороненого мінськими домовленостями. В результаті цих обстрілів 16 листопада один боєць отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.

За минулу добу, 16 листопада, бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню і 6 разів використовували озброєння, заборонене Мінськом.

У районі Мар'їнки вони вели вогонь з мінометів 82-го калібру і великокаліберних кулеметів.

Район Причепилівки окупанти обстріляли двічі, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

У бік Новотошківського також ворог двічі відкривав вогонь, застосовуючи при цьому гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Недалеко від Травневого противник обстріляв наші позиції з автоматичних станкових гранатометів.

У районі Новоолександрівки ворожі війська вели вогонь з мінометів 120-го калібру

Біля Новозванівки наші війська двічі потрапили під обстріл з артилерії 122-го калібру, мінометів 82-го калібру, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У бік Муратове окупанти вели вогонь з артилерії 152-го калібру.

Біля Попасної обстріл проводився з мінометів 82-го калібру і ручних протитанкових гранатометів. А в напрямку Песків - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Також в Луганській області зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно типу "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

В результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

"Воїн знаходиться в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - задовільний", - уточнили в ООС.

Також станом на сьогоднішній ранок бойовики обстріляли Невельське з мінометів 120-го калібру, які заборонені мінськими домовленостями. В результаті цього обстрілу наші бійці не постраждали.

В ООС зазначають, що наші воїни відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, і змусили противника припинити обстріли.