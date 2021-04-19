Боевики усилили блокирование работы миссии ОБСЕ: обыскивают авто и обстреливают дроны

Оккупационные войска более активно блокируют работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. В частности, боевики требуют обыск автомобилей и прицепов патрулей миссии, а также осуществляют глушение и обстрелы беспилотников.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

С 20 марта миссия ОБСЕ зафиксировала новые тенденции ограничения ее работы на временно оккупированных территориях Донецкой области.

"К ним относятся требования вооруженных формирований РФ по обыску прицепов и автомобилей СММ и как следствие, отказ в дальнейшем передвижении патрулей в случае отказа ухода. Такие ограничения не только нарушают дипломатические протоколы, но непосредственно влияют на выполнение возложенных на СММ обязанностей", - говорится в сообщении.

Так, за вторую неделю апреля свободу передвижения миссии ОБСЕ боевики ограничили 15 раз, 13 из которых - в Донецкой и 2 два - в Луганской областях.

Кроме того, миссия ОБСЕ зафиксировала увеличение случаев препятствования мониторинга линии разграничения и прилегающих территорий с помощью беспилотников.

"Глушение БПЛА СММ течение недели произошло 59 раз, это в два с половиной раза больше по сравнению с 24 случаями в течение предыдущей недели. Процент полетов БПЛА СММ, подвергшихся препятствий сигнала, увеличился с 16 процентов в феврале до 28 процентов в марте и 58 процентов в апреле", - говорится в сообщении.

Беспокойство наблюдателей вызывает то, что 85% случаев глушения сигнала GPS по Донецкой области вблизи населенных пунктов Степановка, Веселое, Спартак, Петровское, Ясиноватая, Докучаевск и рядом с Красногоровкой.

По данным СММ ОБСЕ, постоянно фиксируется еще один способ препятствования мониторинга - обстрелы беспилотников из разных видов стрелкового вооружения.

"На прошлой неделе патрули СММ зафиксировали 10 таких случаев, по сравнению с 1 таким инцидентом за предыдущий месяц", - говорится в сообщении.