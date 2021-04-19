Бойовики посилили блокування роботи місії ОБСЄ: обшукують авто і обстрілюють дрони

Окупаційні війська більш активно блокують роботу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Зокрема, бойовики вимагають обшук автомобілів і причепів патрулів місії, а також здійснюють глушіння і обстріли безпілотників.

Про це повідомляє прес-служба Генерального штабу Збройних сил України в Facebook.

З 20 березня місія ОБСЄ зафіксувала нові тенденції обмеження її роботи на тимчасово окупованих територіях Донецької області.

"До них належать вимоги збройних формувань РФ з обшуку причепів і автомобілів СММ і як наслідок, відмова в подальшому пересуванні патрулів у разі відмови догляду. Такі обмеження не тільки порушують дипломатичні протоколи, але безпосередньо впливають на виконання покладених на СММ обов'язків", - йдеться в повідомленні.

Так, за другий тиждень квітня свободу пересування місії ОБСЄ бойовики обмежили 15 разів, 13 з яких - у Донецькій і 2 - у Луганській областях.

Крім того, місія ОБСЄ зафіксувала збільшення випадків перешкоджання моніторингу лінії розмежування і прилеглих територій за допомогою безпілотників.

"Глушіння БПЛА СММ протягом тижня відбулося 59 разів, це у два з половиною рази більше у порівнянні з 24 випадками протягом попереднього тижня. Відсоток польотів БПЛА СММ, які зазнали перешкод сигналу, збільшився на 16 відсотків у лютому до 28 відсотків у березні і 58 відсотків у квітні", - йдеться в повідомленні.

Занепокоєння спостерігачів викликає те, що 85% випадків глушіння сигналу GPS по Донецькій області поблизу населених пунктів Степанівка, Веселе, Спартак, Петровське, Ясинувата, Докучаєвськ і поруч з Красногорівкою.

За даними СММ ОБСЄ, постійно фіксується ще один спосіб перешкоджання моніторингу - обстріл безпілотників з різних видів стрілецької зброї.

"Минулого тижня патрулі СММ зафіксували 10 таких випадків у порівнянні з 1 таким інцидентом за попередній місяць", - йдеться в повідомленні.