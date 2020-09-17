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Боевики угрожают в ТКГ срывом обмена, если Украина не выполнит их условия

Автор: Анастасия Рокитна

Переговоры по Донбассу заблокированы российской стороной. Она продолжает в ультимативной форме требовать от Украины, чтобы Верховная рада голосовала за нужные ей законы.

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Об этом сообщил на своей странице в Facebook представитель Донецкой области в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Денис Казанский.

Они угрожали нарушить перемирие, а также сорвать обмен пленными, написал он.

"Представитель группировки "ДНР" Никонорова прямым текстом говорит, что обмен будет возможным только тогда, когда Украина выполнит требования боевиков. То есть, на своих пленных в украинских тюрьмах "ЛДНР" плевать. О них вообще никто не думает", - заявил он.

Казанский говорит, что обмен пленными в ОРДЛО подают как некое одолжение Украине.

Напомним, во время заседания ТКГ стороны обсудили выполнение перемирия, вопрос обмена пленными и изменения в закон о местных выборах.

Отметим, российская сторона на заседании ТКГ настаивает, что постановление о местных выборах не соответствует минским соглашениям.

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