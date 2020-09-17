Бойовики погрожують ТКГ зривом обміну, якщо Україна не виконає їхні умови

Переговори по Донбасу заблоковані російською стороною. Вона продовжує в ультимативній формі вимагати від України, щоб Верховна рада голосувала за потрібні їй закони.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook представник Донецької області в тристоронній контактній групі по врегулюванню ситуації на Донбасі Денис Казанський.

Вони погрожували порушити перемир'я, а також зірвати обмін полоненими, написав він.

"Представник угруповання "ДНР" Ніконорова прямим текстом говорить, що обмін буде можливим тільки тоді, коли Україна виконає вимоги бойовиків. Тобто, на своїх полонених в українських тюрмах "ЛДНР" плювати. Про них взагалі ніхто не думає", - заявив він.

Казанський каже, що обмін полоненими в ОРДЛО подають як якусь послугу Україні.

Нагадаємо, під час засідання ТКГ сторони обговорили виконання перемир'я, питання обміну полоненими і зміни в закон про місцеві вибори.

Зазначимо, російська сторона на засіданні ТКГ наполягає, що постанова про місцеві вибори не відповідає мінським угодам.

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