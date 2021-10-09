ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Боевики трижды применили запрещенное Минском оружие: тяжело ранен украинский воин

Новина українською →
Украина, Суббота 09 октября 2021 08:11
Боевики трижды применили запрещенное Минском оружие: тяжело ранен украинский воин Фото: боевики применяют оружие, запрещенное Минском (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Наталья Скороход

Боевики 10 раз за сутки, 8 октября, нарушили режим прекращения огня на Донбассе, при этом трижды применив запрещенное Минском вооружение. В результате обстрелов оккупантов один украинский воин получил тяжелое ранение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

Позиции украинских воинов в районе Золотого-4 враг обстрелял, используя ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Возле Троицкого оккупанты совершили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе Майорска - из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

В направлении Красногоровки противник открывал огонь из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Недалеко от Крымского оккупанты дважды обстреляли позиции ООС из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, а также минометов 120-го калибра.

В районе Причепиловки враг применил станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы. А в сторону населенного пункта Лопаскино российско-оккупационные войска дважды совершили обстрелы из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Широкино обстрелы велись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В результате обстрелов оккупантов один военнослужащий Объединенных сил получил тяжелое ранение.

"Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - тяжелое", - говорится в сообщении.

Напомним, что боевики размещают тяжелое вооружение в жилых кварталах на оккупированной территории. Согласно информации ОБСЕ, "Грады", пушки и гаубицы оккупанты разместили в Луганске и в области.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс
NEWS
Сумская область может перейти в "красную" зону в ближайшие дни: названа причина
Сумская область может перейти в "красную" зону в ближайшие дни: названа причина
DAILY
Глава Госкосмоса Владимир Тафтай: Украина обязательно будет претендовать на ресурсы Луны
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Глава Госкосмоса Владимир Тафтай: Украина обязательно будет претендовать на ресурсы Луны