Боевики трижды применили запрещенное Минском оружие: тяжело ранен украинский воин

Боевики 10 раз за сутки, 8 октября, нарушили режим прекращения огня на Донбассе , при этом трижды применив запрещенное Минском вооружение. В результате обстрелов оккупантов один украинский воин получил тяжелое ранение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС .

Позиции украинских воинов в районе Золотого-4 враг обстрелял, используя ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Возле Троицкого оккупанты совершили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе Майорска - из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

В направлении Красногоровки противник открывал огонь из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Недалеко от Крымского оккупанты дважды обстреляли позиции ООС из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, а также минометов 120-го калибра.

В районе Причепиловки враг применил станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы. А в сторону населенного пункта Лопаскино российско-оккупационные войска дважды совершили обстрелы из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Широкино обстрелы велись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В результате обстрелов оккупантов один военнослужащий Объединенных сил получил тяжелое ранение.

"Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - тяжелое", - говорится в сообщении.