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Боевики снова нарушили "тишину" на Донбассе

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Донбасс, Пятница 08 октября 2021 17:29
Боевики снова нарушили "тишину" на Донбассе Фото: боевики снова нарушили "тишину" на Донбассе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

С начала суток, 8 октября, вооруженные формирования РФ шесть раз нарушили режим прекращения огня. В одном из случаев боевики применили запрещенные минскими соглашениями вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"За текущие сутки зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, из них один с применением запрещенных минскими соглашениями вооружений", - говорится в заявлении ООС.

Возле населенного пункта Золотое-4 боевики обстреляли украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе Троицкого оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Возле поселков Майорский и Причепиловка противник вел огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

В направлении Красногоровки российско-оккупационные войска применили минометы калибра 82 мм, станковые противотанковые и автоматические гранатометы.

Вблизи Крымского пророссийские наемники вели обстрел из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В результате обстрелов один украинский военный получил ранение. Его эвакуировали в медучреждение. Состояние военнослужащего - тяжелое.

Украинские военные открывали ответный огонь и заставили противника прекратить огневую активность, не применяя запрещенного минскими соглашениями вооружение.

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