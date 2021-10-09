Бойовики тричі застосували заборонену Мінськом зброю: важко поранений український воїн
Бойовики 10 разів за добу, 8 жовтня, порушили режим припинення вогню на Донбас, при цьому тричі застосувавши заборонене Мінськом озброєння. В результаті обстрілів окупантів один український воїн отримав важке поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.
Позиції українських воїнів в районі Золотого-4 ворог обстріляв, використовуючи ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.
Біля Троїцького окупанти здійснили обстріли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. У районі Майорська - з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.
У напрямку Красногорівки противник відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.
Недалеко від Кримського окупанти двічі обстріляли позиції ООС зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, а також мінометів 120-го калібру.
У районі Причепилівки ворог застосував станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети. А в бік населеного пункту Лопаскине російсько-окупаційні війська двічі здійснили обстріли з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.
Поблизу Широкиного обстріли велися з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Внаслідок обстрілів окупантів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав важке поранення.
"Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - важкий", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що бойовики розміщують важке озброєння в житлових кварталах на окупованій території. Згідно з інформацією ОБСЄ, "Гради", гармати й гаубиці окупанти розмістили в Луганську та в області.