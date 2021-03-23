Боевики трижды обстреливали позиции ООС на Донбассе

Во вторник, 23 марта, на Донбассе зафиксировано три вражеских обстрела украинских позиций. При этом ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Так, вражеские обстрелы были зафиксированы вблизи населенного пункта Водяное. Оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. А неподалеку Широкино боевики вели огонь из стрелкового оружия.

Кроме того, вблизи Авдеевки оккупанты обстреливали позиции ООС из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.