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Боевики трижды обстреливали позиции ООС на Донбассе

Новина українською → Донбасс, Вторник 23 марта 2021 18:26
Боевики трижды обстреливали позиции ООС на Донбассе Фото: украинские военные (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Украина

Во вторник, 23 марта, на Донбассе зафиксировано три вражеских обстрела украинских позиций. При этом ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Так, вражеские обстрелы были зафиксированы вблизи населенного пункта Водяное. Оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. А неподалеку Широкино боевики вели огонь из стрелкового оружия.

Кроме того, вблизи Авдеевки оккупанты обстреливали позиции ООС из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Напомним, за минувшие сутки, 22 марта, боевики пять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе.

Кроме того, на Донбассе обнаружили два объекта скопления военной техники боевиков. Концентрация боевиков происходит на объектах в Горловке и Моспино.

Добавим, что 18 марта нормандские советники провели новую встречу. Украина призвала вернуться к режиму "тишины".

Представитель Украины на переговорах, глава Офиса президента Андрей Ермак предложил принять совместное заявление о возвращении к режиму полного прекращения огня на Донбассе.

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