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Бойовики тричі обстрілювали позиції ООС на Донбасі

Новость на русском → Донбас, Вівторок 23 березня 2021 18:26
Бойовики тричі обстрілювали позиції ООС на Донбасі Фото: українські військові (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Україна

У вівторок, 23 березня, на Донбасі зафіксовано три ворожих обстрілу українських позицій. При цьому ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС в Facebook.

Так, ворожі обстріли були зафіксовані поблизу населеного пункту Водяне. Окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї. А неподалік Широкине бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї.

Крім того, поблизу Авдіївки окупанти обстрілювали позиції ООС з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.

Нагадаємо, за минулу добу, 22 березня, бойовики п'ять разів обстріляли українські позиції на Донбасі.

Крім того, на Донбасі виявили два об'єкти скупчення військової техніки бойовиків. Концентрація бойовиків відбувається на об'єктах в Горлівці і Моспіно.

Додамо, що 18 березня нормандські радники провели нову зустріч. Україна закликала повернутися до режиму "тиші".

Представник України на переговорах, глава Офісу президента Андрій Єрмак запропонував прийняти спільну заяву про повернення до режиму повного припинення вогню на Донбасі.

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