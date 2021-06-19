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Боевики трижды нарушили "тишину" на Донбассе: применяли противотанковые гранатометы

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Донбасс, Суббота 19 июня 2021 07:55
Боевики трижды нарушили "тишину" на Донбассе: применяли противотанковые гранатометы Фото: боевики на Донбассе 3 раза открывали огонь (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

За прошедшие сутки, 18 июня, на Донбассе зафиксировано 3 обстрела позиций подразделений Объединенных сил. Потерь среди ВСУ нет.

Об этом сообщили в пресс-службе ООС.

Противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов вблизи Золотого.

У населенного пункта Новоселовка зафиксировано применение минометов 82-го калибра.

Неподалеку Луганского российские наемники открывали огонь по позициям ООС из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

По состоянию на 7:00 утра, 19 июня, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что боевики на Донбассе мешают мониторингу ОБСЕ. Они не пропускали наблюдателей через КПВВ и обстреляли беспилотник.

Отметим, оккупанты в отдельных районах Донецкой области блокируют выезд десятков тысяч выпускников. В связи с этим в Украине открыли уголовное дело.

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