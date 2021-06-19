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Бойовики тричі порушили "тишу" на Донбасі: застосовували протитанкові гранатомети

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Донбас, Субота 19 червня 2021 07:55
Бойовики тричі порушили "тишу" на Донбасі: застосовували протитанкові гранатомети Фото: бойовики на Донбасі 3 рази відкривали вогонь (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

За минулу добу, 18 червня, на Донбасі зафіксовано 3 обстріли позицій підрозділів Об'єднаних сил. Втрат серед ЗСУ немає.

Про це повідомили у прес-службі ООС.

Противник вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів поблизу Золотого.

Біля населеного пункту Новоселівка зафіксовано застосування мінометів 82-го калібру.

Неподалік Луганського російські найманці відкривали вогонь по позиціях ООС зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Станом на 7:00 ранку, 19 червня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі заважають моніторингу ОБСЄ. Вони не пропускали спостерігачів через КПВВ і обстріляли безпілотник.

Зазначимо, окупанти в окремих районах Донецької області блокують виїзд десятків тисяч випускників. У зв'язку з цим в Україні відкрили кримінальну справу.

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