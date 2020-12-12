ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Боевики трижды нарушили перемирие на Донбассе, двое военных ранены

Донбасс, Суббота 12 декабря 2020 20:39
Боевики трижды нарушили перемирие на Донбассе, двое военных ранены
Фото: солдаты в зоне ООС (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Роман Тверденко

Боевики трижды открыли огонь по украинским позициям на Донбассе. В результате обстрелов двое военных получили легкие ранения.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Возле населенных пунктов Луганское и Водяное боевики стреляли из автоматических станковых гранатометов, а возле Золотое-4 - из стрелецкого оружия.

Двое украинских солдат с легкими ранениями получили первую медицинскую помощь и были эвакуированы в медицинские заведения, их состояние удовлетворительное.

Украинские войска открыли огонь в ответ. Также о нарушении режима огня уведомили представителей ОБСЕ через СЦКК.

Напомним, в пятницу пророссийские боевики трижды открывали огонь по украинским позициям, но раненых не было и военные не открывали огонь в ответ.

Также сообщалось, что украинская разведка зафиксировала, что пророссийские боевики оборудуют свои позиции во время перемирия на Донбассе. Наемники делают огневые позиции для пулеметчиков и ПТРК.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество Донбасс

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь