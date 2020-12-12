Боевики трижды нарушили перемирие на Донбассе, двое военных ранены

Фото: солдаты в зоне ООС (facebook.com/pressjfo.news)

Боевики трижды открыли огонь по украинским позициям на Донбассе. В результате обстрелов двое военных получили легкие ранения.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Возле населенных пунктов Луганское и Водяное боевики стреляли из автоматических станковых гранатометов, а возле Золотое-4 - из стрелецкого оружия.

Двое украинских солдат с легкими ранениями получили первую медицинскую помощь и были эвакуированы в медицинские заведения, их состояние удовлетворительное.

Украинские войска открыли огонь в ответ. Также о нарушении режима огня уведомили представителей ОБСЕ через СЦКК.

Напомним, в пятницу пророссийские боевики трижды открывали огонь по украинским позициям, но раненых не было и военные не открывали огонь в ответ.

Также сообщалось, что украинская разведка зафиксировала, что пророссийские боевики оборудуют свои позиции во время перемирия на Донбассе. Наемники делают огневые позиции для пулеметчиков и ПТРК.