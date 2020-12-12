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Бойовики тричі порушили перемир'я на Донбасі, двоє військових поранені

Донбас, Субота 12 грудня 2020 20:39
Бойовики тричі порушили перемир'я на Донбасі, двоє військових поранені
Фото: солдати в зоні ООС (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Роман Тверденко

Бойовики тричі відкрили вогонь по українських позиціях на Донбасі. В результаті обстрілу двоє військових отримали легкі поранення.

Про це повідомляє пресс-служба ООС.

Біля населених пунктів Луганське та Водяне бойовики стріляли з автоматичних станкових гранатометів, а біля Золоте-4 - із стрілецької зброї.

Двоє українських солдатів з легкими пораненнями отримали першу медичну допомогу і були евакуйовані в медичні заклади, їх стан задовільний.

Українські війська відкрили вогонь у відповідь. Також про порушення режиму вогню повідомили представників ОБСЄ через СЦКК.

Нагадаємо, в п'ятницю проросійські бойовики тричі відкривали вогонь по українських позиціях, але поранених не було і військові не відкривали вогонь у відповідь.

Також повідомлялося, що українська розвідка зафіксувала, що проросійські бойовики обладнують свої позиції під час перемир'я на Донбасі. Найманці роблять вогневі позиції для кулеметників і ПТРК.

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