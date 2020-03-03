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Трамп впервые поговорил по телефону с лидером талибов

Новости » В мире     03.03.2020 - 22:10
Трамп впервые поговорил по телефону с лидером талибов
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Разговор продолжался более 30 минут

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп провел 35-минутный телефонный разговор с лидером радикального движения "Талибан" Абдул Гани Барадаром. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Исламского эмирата Афганистан.

Это их первый контакт после подписанного между США и талибами соглашения о выводе американских войск из Афганистана спустя почти 19 лет.

Во время разговора представители талибов отметили необходимость оказания Штатами помощи Афганистану после длительной войны в стране.

В свою очередь Трамп назвал Барадара "жестким человеком", с которым приятно общаться. Трамп заявил, что США будут принимать максимальное участие в реабилитации Афганистана. Американский президент отметил, что вывод войск США из Афганистана отвечает интересам всех сторон.

Напомним, 29 февраля в Дохе США, власти Афганистана и радикальное движение "Талибан" подписали соглашение о выводе американских войск из Афганистана и запуска в стране мирного процесса.

Ранее Штаты объявили о полном выводе американских военных из Афганистана, который должен состоятся через 14 месяцев. В течение 135 дней после подписания мирного соглашения с "Талибаном", Соединенные Штаты сократят численность войск в Афганистане до 8600 солдат.

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Новости Украины ТалибанСоединенные Штаты АмерикиДональд Трамп
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