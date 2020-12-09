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Боевики за сутки один раз открыли огонь вблизи Авдеевки

Донбасс, Среда 09 декабря 2020 07:37
Боевики за сутки один раз открыли огонь вблизи Авдеевки
Фото: украинский военный (РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

За прошедшие сутки, 8 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники один раз нарушили договоренности о перемирии. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Неприцельные выстрелы из стрелкового оружия отмечены вблизи Авдеевки. Эта огневая провокация противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли.

Утром 9 декабря на всех участках фронта наблюдается тишина.

В штабе ООС подчеркнули, что ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой.

Напомним, 7 декабря боевики дважды открывали огонь по украинским позициям. Потерь среди военнослужащих нет.

Кроме того, за выходные 5-6 декабря мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 134 нарушения режима прекращения огня в Донецкой области и 89 таких нарушений в Луганской. Также были зафиксированы взрывы.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Донбассе продолжается наиболее длительное перемирие. За это время количество обстрелов снизилось в пять раз, а боевые потери - в десять.

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