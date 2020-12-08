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Боевики четыре раза открывали огонь по украинским позициям на Донбассе

Донбасс, Вторник 08 декабря 2020 08:02
Боевики четыре раза открывали огонь по украинским позициям на Донбассе
Фото: Ситуация на Донбассе (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Даша Харченко

В понедельник, 7 декабря, на Донбассе было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Так, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону позиций украинских защитников неподалеку Водяного, применив при этом автоматические станковые гранатометы.

Факт нарушения режима зафиксировано в вечернее время и в районе населенного пункта Новотроицкое, где враг применил подствольные гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. А возле Авдеевки противник совершил выстрел из ручного противотанкового гранатомета.

От начала текущих суток, 8 декабря, нарушения договоренностей, что были достигнуты 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы, не было. Режим тишины вдоль линии разграничения сохранялся в полной мере.

Напомним, за выходные 5-6 декабря СММ ОБСЕ зафиксировала 134 нарушения режима прекращения огня в Донецкой области и 89 таких нарушений в Луганской. Также были зафиксированы взрывы.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Донбассе продолжается наиболее длительное перемирие. За это время количество обстрелов снизилось в пять раз, а боевые потери - в десять.

А за минувшие сутки, 6 декабря, на Донбассе не было зафиксировано ни одного вражеского обстрела.

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