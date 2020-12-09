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Бойовики за добу один раз відкрили вогонь поблизу Авдіївки

Донбас, Середа 09 грудня 2020 07:37
Бойовики за добу один раз відкрили вогонь поблизу Авдіївки
Фото: український військовий (РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

За минулу добу, 8 грудня, збройні формування Російської Федерації і її найманці один раз порушили домовленості про перемир'я. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил немає.

Про це повідомили в прес-центрі штабу ООС.

Неприцільні постріли зі стрілецької зброї відзначені поблизу Авдіївки. Ця вогнева провокація противника не несла загрози нашим захисникам, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували.

Вранці 9 грудня на всіх ділянках фронту спостерігається тиша.

У штабі ООС підкреслили, що ситуація в районі проведення операції залишається повністю контрольованою.

Нагадаємо, 7 грудня бойовики двічі відкривали вогонь по українських позиціях. Втрат серед військовослужбовців немає.

Крім того, за вихідні 5-6 грудня моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 134 порушення режиму припинення вогню в Донецькій області та 89 таких порушень у Луганській. Також були зафіксовані вибухи.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що на Донбасі триває найтриваліше перемир'я. За цей час кількість обстрілів знизилася в п'ять разів, а бойові втрати - в десять.

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