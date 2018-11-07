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Бойовики стягують танки та важку артилерію у Донецьк, - СЦКК

Новини » Надзвичайні події    07.11.2018 - 11:38
Фото: бойовики на Донбасі (facebook.com abazia)
Фото: бойовики на Донбасі (facebook.com abazia)

Бойовики зосереджують в місті важку бронетехніку для забезпечення “вільного волевиявлення громадян "ДНР”

За інформацією української сторони СЦКК, проросійські бойовики напередодні "виборів" стягують танки та важку артилерію в окупований Донецьк. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр операції об'єднаних сил (ООС) у Facebook.

За даними СЦКК, бойовики на Донбасі готуються до “виборів", які заплановані на 11 листопада, і стягують танки та важку артилерію у Донецьк.

Зокрема, посилаючись на звіт місії ОБСЄ, українська сторона СЦКК повідомляє, що 3 листопада у Донецьку було зафіксовано 27 танків Т-72, дві 122 мм самохідних гаубиці 2С1 "Гвоздика", одну 152 мм самохідну гаубицю 2С19 "Мста-С", 32 одиниці БМП та шість бронетранспортерів.

"Зосереджувати в місті таку кількість важкої бронетехніки, з артилерією на додачу, окупантам знадобилося не інакше, як для забезпечення “вільного волевиявлення громадян ДНР” під час недолугих псевдовиборів, які, за вказівкою Москви, там збираються влаштувати 11 листопада", - йдеться у повідомленні.

Бойовики стягують танки та важку артилерію у Донецьк, - СЦКК

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що за даними української розвідки, напередодні так званих "виборів" на окупованому Донбасі бойовики залякують мирних жителів посиленням відповідальності за відмову від "голосування".

Крім того, перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко повідомляла, що вчора, 6 листопада, на засіданні контактної групи в Мінську російська сторона офіційно заявила, що визнає результати "виборів" на Донбасі.

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