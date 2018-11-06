Геращенко: действия РФ ведут к срыву политико-дипломатических переговоров в Минске

Фото: Ирина Геращенко (facebook.com)

Геращенко назвали "выборы" в ОРДЛО "авантюрой, которая будет иметь серьезные политические последствия"

Действия Российской Федерации и ее "марионеток" на Донбассе ведут к срыву политико-дипломатических переговоров в Минске. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение первого вице-спикера украинского парламента Ирины Геращенко в Facebook.

Геращенко, комментируя намерение РФ провести 11 ноября "выборы" на оккупированном Донбассе отметила, что "эта авантюра будет иметь серьезные политические последствия".

"Действия РФ и ее марионеток ведут к срыву политико-дипломатических переговоров в Минске и дестабилизации ситуации на фронте. Это повтор сценария 2014 года, когда псевдовыборы, организованные Кремлем, привели к срыву минских переговоров, невыполнению минских соглашений и серьезной дестабилизации на Донбассе, тысячи жертв среди военных и гражданских", - написала она.

По словам Геращенко, сейчас "выборы" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей уже осудили ЕС, США, страны G7, большинство стран, входящих в Совбез ООН.

"Их не признает мир, кроме страны-организатора РФ. И, к сожалению, эта авантюра будет иметь серьезные политические последствия и последствия для ситуации с безопасностью. Важно: спецпредставитель председательствующего в ОБСЕ Мартин Сайдик сегодня сделал официальное заявление в Минске: псевдовыборы в ОРДЛО категорически противоречат духу и букве минских соглашений", - написала Геращенко.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что российская сторона в Трехсторонней контактной группе в Минске официально заявила, что признает результаты "выборов" в ОРДЛО.

Отметим, по информации украинской разведки, российские политтехнологи и кадровые офицеры проводят масштабную "предвыборную кампанию" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.