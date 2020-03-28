Боевики стреляли из запрещенных минометов на Донбассе, за сутки 12 обстрелов

Ни один украинский военный не пострадал
В течение минувших суток, 27 марта, вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Отмечается, что противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Семь обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток".
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг пять раз обстрелял позиции украинских защитников.
С начала этих суток российские оккупационные войска осуществили два обстрела украинских позиций неподалеку Красногоровки и вблизи Опросного. За текущие сутки потерь нет.
Ранее сообщалось, что 27 марта в результате обстрела со стороны пророссийских боевиков на Донбассе получила ранения мирная жительница Авдеевки.
РБК-Украина писало, что российская оккупационная власть завтра, 28 марта, готовит провокации на одном из КПВВ на Донбассе.