Бойовики стріляли із заборонених мінометів на Донбасі, за добу 12 обстрілів

Жодний український військовий не постраждав
Протягом минулої доби 27 березня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів не було. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.
Зазначається, що противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 та 82 мм, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Сім обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог п’ять раз обстріляв позиції українських захисників.
З початку цієї доби російські окупаційні війська здійснили два обстріли українських позицій неподалік Красногорівки та поблизу Опитного. За поточну добу втрат немає.
Раніше повідомлялося, що 27 березня у результаті обстрілу з боку проросійських бойовиків на Донбасі отримала поранення мирна жителька Авдіївки.
РБК-Україна писало, що російська окупаційна влада завтра, 28 березня, готує провокації на одному з КПВВ на Донбасі.