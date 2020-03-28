Бойовики стріляли із заборонених мінометів на Донбасі, за добу 12 обстрілів

Протягом минулої доби 27 березня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів не було. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 та 82 мм, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Сім обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Поблизу Талаківки ворог випустив 6 мін з 82-мм міномета, а також використав станковий протитанковий гранатомет.

По оборонцях Павлополя противник вів вогонь із міномета калібру 82 мм із використанням 3 мін, автоматичного станкового гранатомета та великокаліберних кулеметів.

Неподалік Водяного ворог здійснив обстріл з протитанкового ракетного комплексу, а поблизу Богданівки – з великокаліберних кулеметів.

В районі населеного пункту Піски зафіксовано два обстріли з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, а біля Старогнатівки – із автоматичного станкового гранатомета. Вогнем у відповідь підрозділи Об’єднаних сил припинили всі збройні провокації противника.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог п’ять раз обстріляв позиції українських захисників.

Поруч з населеним пунктом Миронівський противник здійснив два обстріли з мінометів калібрів 120 та 82 мм, станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а по захисниках Південного вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Неподалік Луганського збройні формування Російської Федерації обстріляли наші позиції з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Поблизу Троїцького ворог вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

З початку цієї доби російські окупаційні війська здійснили два обстріли українських позицій неподалік Красногорівки та поблизу Опитного. За поточну добу втрат немає.

Раніше повідомлялося, що 27 березня у результаті обстрілу з боку проросійських бойовиків на Донбасі отримала поранення мирна жителька Авдіївки.

РБК-Україна писало, що російська окупаційна влада завтра, 28 березня, готує провокації на одному з КПВВ на Донбасі.