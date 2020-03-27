Боевики на Донбассе пять раз нарушили режим "тишины"

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Потерь среди украинских военных нет

В пятницу, 27 марта, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Талаковки враг выпустил 6 мин с 82-мм миномета, а также использовал станковый противотанковый гранатомет. По защитника Павлополя противник вел огонь из миномета калибра 82 мм с использованием 3 мин, автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов. Неподалеку Водяного враг применил противотанковый ракетный комплекс.

Вблизи населенного пункта Пески был зафиксирован обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг обстрелял позиции украинских защитников неподалеку Луганского из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Сегодня, 27 марта, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

Напомним, 26 марта вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Кроме того, 25 марта на Донбассе режим "тишины" вооруженными формированиями Российской Федерации был нарушен девять раз. Потерь среди украинских военных не было.