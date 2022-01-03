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Боевики стреляли в сторону Светлодарска из гранатометов

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 3 января российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. Боевики стреляли из гранатометов в сторону Светлодарска

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"По состоянию на 11:00 текущих суток, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. В сторону Светлодарска оккупанты открывали огонь из автоматических и противотанковых гранатометов", - говорится в сообщении.

Известно, что потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий оккупантов нет.

"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными", - добавляют в штабе.

Напомним, что до этого времени, в течение суток 2 января на Донбассе вооруженные формирования России ни разу не нарушили режим прекращения огня.

Впрочем, 1 января боевики четыре раза обстреливали украинские позиции на Донбассе.

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Донбасс