Боевики стреляли в сторону Светлодарска из гранатометов

"По состоянию на 11:00 текущих суток, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. В сторону Светлодарска оккупанты открывали огонь из автоматических и противотанковых гранатометов", - говорится в сообщении.

Известно, что потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий оккупантов нет.

"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными", - добавляют в штабе.