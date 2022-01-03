Бойовики стріляли в бік Світлодарська з гранатометів

Сьогодні, 3 січня російсько-окупаційні війська порушили режим припинення вогню. Бойовики стріляли з гранатометів у бік Світлодарська

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

Відомо, що втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок дій окупантів немає.

"Станом на 11 годину ранку поточної доби, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. У бік Світлодарська окупанти відкривали вогонь з автоматичних і протитанкових гранатометів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що до цього часу, протягом доби 2 січня на Донбасі збройні формування Росії жодного разу не порушили режим припинення вогню.

Втім, 1 січня бойовики чотири рази обстрілювали українські позиції на Донбасі.