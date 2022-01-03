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На Донбассе более суток сохраняется "тишина"

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Донбасс, Понедельник 03 января 2022 07:47
На Донбассе более суток сохраняется "тишина" Фото: боевики на Донбассе сутки не открывали огонь (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Артур Родивилов

В течение суток 2 января на Донбассе вооруженные формирования России ни разу не нарушили режим прекращения огня. Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

С начала суток, 3 января, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, 1 января боевики четыре раза обстреливали украинские позиции на Донбассе.

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