Боевики стреляли в сторону Песков из гранатометов и пулеметов

"С начала суток, по состоянию на 11 часов со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

Так, в сторону Песков противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По информации штаба, потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными", - добавляют в штабе.