UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Боевики стреляли в сторону Песков из гранатометов и пулеметов

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 10 января российско-оккупационные войска на Донбассе стреляли в сторону поселка Пески. Они открывали огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"С начала суток, по состоянию на 11 часов со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

Так, в сторону Песков противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По информации штаба, потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными", - добавляют в штабе.

Напомним, за минувшие сутки, 9 января, оккупанты дважды обстреляли позиции украинских военных на Донбассе с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями. В результате обстрелов один боец был травмирован.

Также стало известно, что российские оккупанты не пропустили патруль ОБСЕ через блокпост в Станице Луганской.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДонбассПески