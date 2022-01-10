Боевики стреляли в сторону Песков из гранатометов и пулеметов
Сегодня, 10 января российско-оккупационные войска на Донбассе стреляли в сторону поселка Пески. Они открывали огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"С начала суток, по состоянию на 11 часов со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня", - говорится в сообщении.
Так, в сторону Песков противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
По информации штаба, потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.
"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными", - добавляют в штабе.
Напомним, за минувшие сутки, 9 января, оккупанты дважды обстреляли позиции украинских военных на Донбассе с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями. В результате обстрелов один боец был травмирован.
Также стало известно, что российские оккупанты не пропустили патруль ОБСЕ через блокпост в Станице Луганской.