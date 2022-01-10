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Боевики стреляли в сторону Песков из гранатометов и пулеметов

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Донбасс, Понедельник 10 января 2022 14:04
Боевики стреляли в сторону Песков из гранатометов и пулеметов Фото: боевики стреляли в сторону Песков из гранатометов и пулеметов (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 10 января российско-оккупационные войска на Донбассе стреляли в сторону поселка Пески. Они открывали огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"С начала суток, по состоянию на 11 часов со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

Так, в сторону Песков противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По информации штаба, потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными", - добавляют в штабе.

Напомним, за минувшие сутки, 9 января, оккупанты дважды обстреляли позиции украинских военных на Донбассе с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями. В результате обстрелов один боец был травмирован.

Также стало известно, что российские оккупанты не пропустили патруль ОБСЕ через блокпост в Станице Луганской.

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Донбасс Пески
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