Бойовики стріляли у бік Пісків із гранатометів та кулеметів
Сьогодні, 10 січня російсько-окупаційні війська на Донбасі стріляли у бік селища Піски. Вони відкривали вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.
"З початку доби, станом на 11 годину з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню", - йдеться в повідомленні.
Так, у бік Пісків противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
За інформацією штабу, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
"Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - додають у штабі.
Нагадаємо, за минулу добу, 9 січня, окупанти двічі обстріляли позиції українських військових на Донбасі із застосуванням озброєння, забороненого мінськими домовленостями. В результаті обстрілів один боєць був травмований.
Також стало відомо, що російські окупанти не пропустили патруль ОБСЄ через блокпост у Станиці Луганській.