Боевики стреляли из гранатомета возле Новолуганского, ранен военный

За прошедшие сутки, 3 ноября, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня на Донбассе. Вследствие обстрелов ранение получил украинский военный.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" неподалеку Водяного противник применил ручной противотанковый гранатомет, а на окраине Авдеевки – подствольный гранатомет и стрелковое оружие.

В районе Марьинки враг открывал огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберного пулемета и ручного противотанкового гранатомета. Еще два нарушения режима прекращения огня зафиксированы вблизи населенного пункта Гнутово. На этом участке противник применял стрелковое оружие и ручной противотанковый гранатомет.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" огонь из автоматического станкового гранатомета российско-оккупационные войска открывали неподалеку от населенного пункта Новолуганское. В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение. Его доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

От начала текущих суток, 4 ноября, режим прекращения огня на Донбассе сохраняется в полной мере.

Ранее ОБСЕ зафиксировала семь обстрелов возле Донецкой фильтровальной станции.

Напомним, 2 ноября на Донбассе боевики дважды нарушили режим "тишины".