Бойовики стріляли з гранатомета біля Новолуганського, поранений військовий

Протягом минулої доби, 3 листопада, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню на Донбасі. Унаслідок обстрілів поранення отримав український військовий.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Водяного противник застосував ручний протитанковий гранатомет, а на околиці Авдіївки – підствольний гранатомет та стрілецьку зброю.

У районі Мар’їнки ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї, великокаліберного кулемета та ручного протитанкового гранатомета. Ще два порушення режиму припинення вогню зафіксовані поблизу населеного пункту Гнутове. На цій ділянці противник застосовував стрілецьку зброю та ручний протитанковий гранатомет.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" вогонь з автоматичного станкового гранатомета російсько-окупаційні війська відкривали неподалік населеного пункту Новолуганське. Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав вогнепальне осколкове поранення. Його доправили до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога.

Від початку поточної доби, 4 листопада, режим припинення вогню на Донбасі зберігається повною мірою.

Раніше ОБСЄ зафіксувала сім обстрілів поблизу Донецької фільтрувальної станції.

Нагадаємо, 2 листопада на Донбасі бойовики двічі порушили режим "тиші".