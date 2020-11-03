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На Донбассе боевики дважды нарушили режим "тишины"

Донбасс, Вторник 03 ноября 2020 08:04
На Донбассе боевики дважды нарушили режим "тишины"
Фото: украинские военные (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Артур Родивилов

На Донбассе 2 ноября на участках ответственности украинских подразделений зафиксированы два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе населенного пункта Шумы противник применил подствольный гранатомет и стрелковое оружие, а неподалеку Старогнатовки – подствольный гранатомет.

С начала текущих суток, 3 ноября, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина, огневых провокаций со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, за минувшие сутки, 1 ноября, боевики дважды обстреляли украинские позиции на Донбассе.

Кроме того, 1 ноября боевики нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы о перемирье на Донбассе. Оккупационные силы на Приазовье запустили через линию разграничения беспилотник.

Как заявлял глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, процесс решения конфликта на Донбассе тормозится Российской Федерацией.

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