Боевики совершили дистанционное минирование позиций ВСУ у Новолуганского

Российские оккупанты на Донбассе очередной раз нарушили выполнения Минских соглашений. Вчера они совершили дистанционное минирование вблизи Новолуганского.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.
Так, 27 августа с 19:45 по 20:05 вооруженные формирования РФ при обстреле по направлению оккупированного населенного пункта Доломитное в направлении населенного пункта Новолуганское осуществили дистанционное минирование позиций Вооруженных сил Украины с помощью РПГ с применением ПОМ-2 (5 мин).
"Украинской стороной СЦКК было проведено верификацию минирования и с помощью установленного координационного механизма была проинформирована СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.
Украинская сторона подчеркивает, что действия оккупантов несут прямую угрозу жизни военнослужащих Вооруженных сил Украины и противоречат Минским договоренностям.
Напомним, сегодня, 28 августа, вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе активизировались, в результате чего ранены трое военнослужащих.