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Боевики совершили дистанционное минирование позиций ВСУ у Новолуганского

Автор: РБК-Украина

Российские оккупанты на Донбассе очередной раз нарушили выполнения Минских соглашений. Вчера они совершили дистанционное минирование вблизи Новолуганского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Так, 27 августа с 19:45 по 20:05 вооруженные формирования РФ при обстреле по направлению оккупированного населенного пункта Доломитное в направлении населенного пункта Новолуганское осуществили дистанционное минирование позиций Вооруженных сил Украины с помощью РПГ с применением ПОМ-2 (5 мин).

"Украинской стороной СЦКК было проведено верификацию минирования и с помощью установленного координационного механизма была проинформирована СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Украинская сторона подчеркивает, что действия оккупантов несут прямую угрозу жизни военнослужащих Вооруженных сил Украины и противоречат Минским договоренностям.

Напомним, сегодня, 28 августа, вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе активизировались, в результате чего ранены трое военнослужащих.

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Донбасс