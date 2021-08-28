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Бойовики здійснили дистанційне мінування позицій ЗСУ біля Новолуганського

Автор: РБК-Україна

Російські окупанти на Донбасі вчергове порушили виконання Мінських угод. Вчора вони здійснили дистанційне мінування біля Новолуганського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Так, 27 серпня з 19:45 по 20:05 збройні формування РФ під час обстрілу з напрямку окупованого населеного пункту Доломітне в напрямку населеного пункту Новолуганське здійснили дистанційне мінування позицій Збройних сил України за допомогою РПГ із застосуванням ПОМ-2 (5 мін).

"Українською стороною СЦКК було проведено верифікацію мінування та за допомогою встановленого координаційного механізму поінформовано СММ ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.

Українська сторона наголошує, що дії окупантів несуть пряму загрозу життю військовослужбовців Збройних сил України та протирічать Мінським домовленостям.

Нагадаємо, сьогодні, 28 серпня, озброєні формування Російської Федерації на Донбасі активізувалися, в результаті чого поранено трьох військовослужбовців.

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Донбас