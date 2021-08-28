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Ситуация на Донбассе обострилась: ранены трое украинских военных

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Суббота 28 августа 2021 15:09
Ситуация на Донбассе обострилась: ранены трое украинских военных Фото: на Донбассе ранены трое украинских военных (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: РБК-Украина

Сегодня, 28 августа, вооруженные формирования Российской Федерации активизировались и осуществляют обстрелы позиций украинских защитников. В результате ранения получили трое военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативно-тактическую группировку "Восток".

Военные получили осколочные ранения.

"После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Украинские защитники открывали огонь, что заставило врага прекратить огневую активность.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщили представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Напомним, ранее сообщалось об одном раненном военнослужащем на Донбассе.

Также УЗ сегодня сообщила об обстреле поезда, и что на Донбассе из-за этого ограничили движение поездов.

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