Боевики сообщили о готовности к разведению в Петровском

Незаконные вооруженные формирования так называемой "ДНР" известили украинскую сторону о готовности к началу разведения сил в Петровском на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Яу сообщается, в 12:00 боевики выпустили белую сигнальную ракету, извещая о готовности к началу практического этапа разведения сил и средств на участке №3 в районе населенного пункта Петровское.

Напомним, ранее о готовности к началу процесса разведения сил в Петровском сообщили в штабе операции Объединенных сил на Донбассе. Около 11:00 на участок №3 прибыли наблюдатели СММ ОБСЕ, которые будут контролировать процесс разведения сил и средств.

Также в штабе рассказали, что после завершения процесса разведения сил в Петровском начнется разминирование территорий и демонтаж фортификационных сооружений. Разведение сил и средств на участке №3 продлится в течение 3 дней.

Как известно, разведение сил и средств в Петровском должно было начаться в пятницу, 8 ноября. Однако разведение не состоялось из-за отсутствия подтверждения о готовности со стороны боевиков, поэтому было перенесено на 9 ноября.