В ОБСЕ не пояснили причины срыва разведения в Петровском 8 ноября, - ООС

Фото: наблюдатели ОБСЕ вблизи Петровского (facebook.com/pressjfo.news)

ОБСЕ не предоставило гарантий, что разведение произойдет 9 ноября

В ОБСЕ не пояснили украинской стороне причин срыва боевиками разведения сил в Петровском, которое должно было состояться 8 ноября. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

"Вчера противник не заявил о своей готовности (разведение - ред.). Понимаете, их действия вообще не логичны. Они заявляли, что 4 ноября они готовы, что идет вопреки международным договоренностям. Ведь СММ ОБСЕ фиксировала крайние обстрелы 30 числа. То есть 4-го ноября по международным договоренностям не могло быть никакого разведения. Так, 4 ноября они были готовы, а 8-го по непонятным причинам стали не готовы", - пояснили в пресс-центре ООС.

Спикер также отметил, что СММ ОБСЕ тоже не озвучило украинской стороне логику, по каким причинам разведения не состоялось 8 ноября. Также после заявления о переносе дня разведения, ОБСЕ не предоставило никаких гарантий, что 9 ноября все будет происходить по плану

"ОБСЕ не может давать никаких гарантий. Они только надзорный орган между нами и русскими оккупационными войсками", - добавили в пресс-центре.

Ранее РБК-Украина сообщало, что украинская сторона 9 ноября в 11:00 заявила о готовности начала процедуры разведения сил и средств в Петровском.

Также сообщалось, что после окончания разведение сил в районе Петровского начнется разминирование территорий и демонтаж фортификационных сооружений.