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Боевики шесть раз обстреляли позиции ООС на Донбассе: потерь среди украинских военных нет

Автор: РБК-Украина

В среду, 21 апреля, на Донбассе зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В результате вражеского обстрела ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Вражеские обстрелы были зафиксированы в районе населенных пунктов Пески, Пивденне, Шумов, Первомайск. Российско-оккупационные войска открывали огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Возле поселка Новгородское противник открывал огонь из боевой машины пехоты, а у Каменки из станковых противотанковых гранатометов.

Боевых потерь среди украинских военных нет. Все факты нарушения перемирия зафиксированы и переданы представителям ОБСЕ.

Напомним, за минувшие сутки, 20 апреля, боевики три раза нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди украинских военных не было.

Кроме того, 19 апреля состоялись переговоры советников глав "нормандской четверки". Все стороны нормандского процесса подтвердили стремление к соблюдению режима полного прекращения огня на Донбассе.

РБК-Украина сообщало, что украинским военным приказано не отвечать на провокации пророссийских боевиков. Как отмечал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, ситуация на линии разграничения продолжает оставаться напряженной.

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