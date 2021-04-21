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Бойовики шість разів обстріляли позиції ООС на Донбасі: втрат серед українських військових немає

Автор: РБК-Україна

У середу, 21 квітня, на Донбасі зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. В результаті ворожого обстрілу жоден український військовий не постраждав.

Про це повідомив прес-центр штабу операції Об'єднаних сил (ООС) в Facebook.

Ворожі обстріли були зафіксовані в районі населених пунктів Піски, Південне, Шумов, Первомайськ. Російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з мінометів калібру 120 і 82 мм, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Біля селища Новгородське противник відкривав вогонь з бойової машини піхоти, а у Кам'янки з станкових протитанкових гранатометів.

Бойових втрат серед українських військових немає. Всі факти порушення перемир'я зафіксовані і передані представникам ОБСЄ.

Нагадаємо, за минулу добу, 20 квітня, бойовики три рази порушували режим припинення вогню на Донбасі. Втрат серед українських військових не було.

Крім того, 19 квітня відбулися переговори радників глав "нормандської четвірки". Всі сторони нормандського процесу підтвердили прагнення до дотримання режиму повного припинення вогню на Донбасі.

РБК-Україна повідомляло, що українським військовим наказано не відповідати на провокації проросійських бойовиків. Як зазначав глава МЗС України Дмитро Кулеба, ситуація на лінії розмежування продовжує залишатися напруженою.

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