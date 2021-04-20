Боевики трижды обстреляли позиции ООС на Донбассе
Во вторник, 20 апреля, на Донбассе зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В результате вражеского обстрела ни один украинский военный не пострадал.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.
Так, вражеские обстрелы были зафиксированы недалеко от поселка Водяное, что в Донецкой области. Российско-оккупационные войска открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Также боевики обстреляли украинские позиции в пригороде поселка Золотое-4. Оккупанты совершили обстрел со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
"Обо всех нарушениях со стороны вооруженных формирований российской Федерации украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ", - говорится в сообщении.
Напомним, за минувшие сутки, 19 апреля, боевики шесть раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди украинских военных не было.
Кроме того, вчера состоялись переговоры советников глав "нормандской четверки". Все стороны нормандского процесса подтвердили стремление к соблюдению режима полного прекращения огня на Донбассе.