Бойовики сім раз обстріляли позиції ООС на Донбасі
У понеділок, 12 квітня, збройні формування Російської Федерації дев'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів позицій українських військ один військовий загинув.
Про це повідомляє прес-центр штабу ООС в Facebook.
З ранку 12 квітня з боку від збройних сил РФ зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню, в тому числі 7 обстрілів позицій українських захисників і 2 дистанційні установки хв ПОМ-2 (протипіхотна осколкова міна). Вогонь бойовиками вівся із заборонених мінських домовленостей мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Позиції українських військових піддалися обстрілу в районі населених пунктів Шуми, Піски, Зайцеве і Південне. В результаті вогню з боку бойовиків загинув один військовослужбовець. Командування висловило співчуття рідним і близьким загиблого захисника.
Нагадаємо, 11 квітня бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Українських військових обстрілювали з гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї.
Відзначимо, Офіс президента України Володимира Зеленського запросив переговори з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб обговорити ескалацію на Донбасі. Але відповіді з російської сторони поки не було.
Після того в Кремлі заявили, що за останні дні запитів від президента Володимира Зеленського на переговори з президентом РФ не було.