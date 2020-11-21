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Боевики семь раз нарушили "тишину", стреляли вблизи Шумов и Авдеевки

Донбасс, Суббота 21 ноября 2020 07:52
Боевики семь раз нарушили "тишину", стреляли вблизи Шумов и Авдеевки
Фото: украинский военный (РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

В пятницу, 20 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники семь раз нарушили режим прекращения огня. Несмотря на это, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

По данным штаба операции, в районе населенного пункта Шумы враг применил стрелковое оружие, а неподалеку Каменки, Водяного, Пищевика, Павлополя и Авдеевки - стрелковое оружие и гранатометы различных систем.

Кроме того, со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного, оккупанты провели дистанционное минирование позиций украинских войск, используя запрещенные мины ПОМ-2.

В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

С начала текущих суток, 21 ноября, вдоль линии разграничения наблюдается тишина, огневых провокаций со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.

Напомним, 19 ноября боевики дважды обстреливали украинские позиции на Донбассе. В результате обстрелов один украинский воин получил осколочное ранение.

Кроме того, 18 ноября боевики один раз нарушили режим "тишины". Потерь или ранений среди украинских военных не было.

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