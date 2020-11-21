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Бойовики сім разів порушили "тишу", стріляли поблизу Шумів та Авдіївки

Донбас, Субота 21 листопада 2020 07:52
Бойовики сім разів порушили "тишу", стріляли поблизу Шумів та Авдіївки
Фото: український військовий (РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

У п'ятницю, 20 листопада, збройні формування Російської Федерації і її найманці сім разів порушили режим припинення вогню. Попри це, ситуація у районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

За даними штабу операції, в районі населеного пункту Шуми ворог застосував вогнепальну зброю, а неподалік Кам'янки, Водяного, Харчовика, Павлополя та Авдіївки - стрілецьку зброю і гранатомети різних систем.

Крім того, з боку тимчасово окупованої Ужівки в напрямку Водяного, окупанти провели дистанційне мінування позицій українських військ, використовуючи заборонені міни ПОМ-2.

Унаслідок ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.

З початку поточної доби, 21 листопада, уздовж лінії розмежування спостерігається тиша, вогневих провокацій з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

Нагадаємо, 19 листопада бойовики двічі обстрілювали українські позиції на Донбасі. Унаслідок обстрілу один український воїн отримав осколкове поранення.

Крім того, 18 листопада бойовики один раз порушили режим "тиші". Втрат або поранень серед українських військових не було.

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