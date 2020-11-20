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Боевики ранили украинского военного на Донбассе

Донбасс, Пятница 20 ноября 2020 07:47
Боевики ранили украинского военного на Донбассе
Фото: Ситуация на Донбассе (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Украина

За прошедшие сутки, 19 ноября, на Донбассе зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В районе населенного пункта Авдеевка противник применил автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие, а неподалеку Марьинки обнаружена работа вражеского снайпера.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

В результате выстрелов в пригороде Авдеевки один военнослужащий Объединенных сил был ранен. Состояние его здоровья удовлетворительное.

За текущие сутки, 20 ноября, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российско-оккупационные войска осуществили одну вооруженную провокацию против украинских защитников у Шумов, применив стрелковое оружие. Потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет.

Напомним, за прошедшие сутки, 18 ноября, боевики один раз нарушили режим "тишины". В результате обстрела ни один украинский военный не пострадал.

Кроме того, специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала два нарушения режима прекращения огня на Донбассе.

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